- O São Paulo é o único time paulista que ainda briga com o Palmeiras. Dérbi é maravilhoso, mas o Corinthians não briga mais, não tem mais força pra brigar, não tem mais time. Três anos campeões consecutivos do Paulistão. E o Palmeiras ainda vai brigar pela Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão - disse Neto, no "Donos da Bola".