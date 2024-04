Narradora da Globo é pedida em casamento no Santiago Bernabéu; veja vídeo

Isabelly Morais e Lucas Herrero: pedido de casamento em pleno Santiago Bernabéu (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 14:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Isabelly Morais, narradora do Grupo Globo, foi surpreendida em pleno Santiago Bernabéu, em Madri: o repórter Lucas Herrero, da Band, a pediu em casamento antes do jogo entre Real Madrid e Barcelona, no domingo (21).

O casal publicou vídeo do momento em redes sociais. Lucas a distrai antes de tirar a aliança e se ajoelhar diante de Isabelly, que, emocionada, aceita o pedido e o abraça. Veja o vídeo:

Isabelly também descreveu o momento em seu perfil no Instagram:

- Fui pedida em casamento (doido demais dizer isso hahahaha) em pleno Santiago Bernabéu antes de Real Madrid x Barcelona. Logo em um estádio, local que sempre foi a nossa casa. Na viagem que tanto planejamos. Com as ajudas de torcedores do Real, do Barça e até de uma hondurenha na hora. Tudo sem imaginar nada. É isso… vou me casar com o amor da minha vida e não consigo descrever direito o tamanho da felicidade.