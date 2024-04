Narrador rasga o verbo sobre derrota do Fluminense: ‘O time campeão da Libertadores desmanchou’

Partida aconteceu na Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 19:01 • São Paulo (SP)

O narrador Luis Felipe Freitas criticou a derrota do Fluminense para o Corinthians. De acordo com as suas palavras, em uma postagem realizada nas redes sociais, o time alvinegro teria jogado bem, mas isso não tira o fato do 'Fluminense ser um arremedo de time'.

A partida terminou em vitória para o Corinthians por 3 a 0. Com o resultado, o clube encerrou seu período de jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Ainda durante seu comentário, Luis Felipe Freitas foi direto: 'O futebol do campeão da Libertadores se desmanchou'.

- Lógico que o Corinthians jogou bem hoje, mas não dá para saber se o time efetivamente está melhor, já que o Fluminense é um arremedo de time - disse.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É incrível como o futebol do campeão da Libertadores se desmanchou - completou.

Ainda durante a sua análise, afirmou que 'precisa abrir os olhos rapidamente'. Segundo suas palavras, 'as coisas podem ficar dramáticas muito rapidamente'.

- O Fluminense tem que abrir os olhos rapidamente. Time tem quatro pontos apenas até aqui. Investimento foi alto demais e o retorno até aqui foi mínimo. No futebol as coisas podem ficar dramáticas muito rapidamente. Internamente o Flu já deveria saber que está em crise. Não dá para tapar o sol com a peneira. Clube e time precisam reagir - concluiu.