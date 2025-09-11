Narrador não perdoa jogador em gol durante Botafogo x Vasco: ‘Mal demais’

O confronto entre Botafogo e Vasco, desta quinta-feira (11), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final Copa do Brasil, começou animado. O Cruzmaltino saiu na frente do placar, mas cedeu o empate para o Glorioso ainda no primeiro tempo, em um lance que gerou críticas ao goleiro Léo Jardim.

Nas redes sociais, o narrador Luis Felipe Freitas, da Cazé TV, criticou o arqueiro do Vasco, responsável pelo pênalti que deu a possibilidade do Botafogo empatar a partida. Para o comunicador, Léo Jardim foi "atrapalhado" na jogada.

- Léo Jardim todo atrapalhado. Bola tava longa e ele foi mal demais no lance - publicou o narrador.

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 40 minutos quando o goleiro do Vasco derrubou o Santi Rodríguez dentro da área. Camisa 23 do Glorioso venceu o goleiro na corrida e caiu após um toque.

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou ao marcar a penalidade. O lateral Alex Telles foi o responsável por realizar a cobrança. De forma precisa, ele bateu forte e rasteiro no canto direito de Léo Jardim, que não conseguiu realizar a defesa.