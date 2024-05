Narrador anuncia saída da CazéTV: ‘Coração apertado’

Bruno Cantarelli deixa a CazéTV, após um ano e três meses (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 16:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O narrador Bruno Cantarelli anunciou nesta segunda-feira (6) a saída da CazéTV, após um ano e três meses. Cantarelli também trabalha como narrador na Rádio Transamérica e no Charla Podcast - em dobradinha com o Premiere.

Cantarelli estreou no canal no YouTube no Campeonato Carioca de 2023, quando a CazéTV fez transmissões de jogos de Vasco e Botafogo. Ele também participou da cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, entre outros eventos.

No seu perfil no Instagram, Cantarelli escreveu que vai "para outros projetos com o Charla Podcast, mas com o coração apertado". O narrador descreve o projeto da CazéTV como "espetacular e revolucionário".

Ele também citou o que chamou de "preconceito velado, como se existisse narrador de rádio e narrador de TV", ao agradecer a "oportunidade que mudou a minha vida".

- Eu não acredito nisso, e essa oportunidade fez com que eu ultrapassasse essa barreira e fosse visto de fato como um profissional capaz também de narrar com imagens. Essa gratidão é eterna - escreveu. Veja o texto completo: