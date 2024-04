Morre Alan Neto, ícone do jornalismo cearense

Alan Neto colecionou bordões em quase 60 anos de carreira e se tornou viral na internet (Foto: Aurélio Alves)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 16:51 • Fortaleza (CE)

Alan Neto, ícone do jornalismo cearense, morreu nesta quarta-feira (3), aos 83 anos. O jornalista e colunista do "O Povo" estava hospitalizado desde o fim de janeiro após sofrer um acidente doméstico. Eterno "Trem Bala", ele marcou época pelo seu jeito polêmico e irreverente em todas as plataformas, do rádio ao YouTube. A informação é do "O Povo".

Em quase 60 anos de carreira, Alan Neto escreveu para jornal e portal e comandou programas em rádio, televisão e YouTube. Ele também apresentava o famoso programa "Trem Bala" no canal do "O Povo" no YouTube e na rádio "O Povo CBN".

Performático e criativo, ele colecionou bordões e se tornou viral na internet. O streamer Casimiro, o Cazé, chegou a reagir a vídeos do programa. Alan Neto eternizou bordões na crônica esportiva cearense, como "Olha o dedo do Trem Bala", "passe adiante" e "bombas de milmegatons".

Alan Neto também fez entrevistas marcantes, e a mais importante delas foi com Pelé, que revelou com exclusividade ao jornalista, num encontro em Fortaleza, que a Copa do Mundo de 1970 seria a última da carreira dele.