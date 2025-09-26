menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Mesmo com apoio de Bruna Biancardi, ex de Neymar é eliminada em A Fazenda

Cantora foi a primeira a deixar o reality show da Record

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/09/2025
05:40
Neymar_Biancardi
imagem cameraNeymar e a namorada Bruna Biancardi (Foto: Reprodução/Instagram)
A cantora Gabily foi eliminada de A Fazenda 17 na noite de quinta-feira (25), tornando-se a primeira participante a deixar o reality show rural da Record nesta temporada. A ex-affair do atacante Neymar recebeu 26,95% dos votos do público na disputa contra Carolina Lekker e Fabiano Moraes, que permaneceram na competição.

➡️ Web aponta ironia de Neymar sobre suposto vício: ‘Esse é bom demais’

A berlinda que resultou na saída de Gabily foi formada na terça-feira (23), quando a participante acabou sobrando na dinâmica do "Resta Um" durante a formação da roça. Ela não conseguiu se livrar da eliminação após não vencer a Prova do Fazendeiro, vencida por Dudu Camargo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fabiano Moraes foi coadjuvante na roça. Na definição final entre as duas peoas, a apresentadora Adriane Galisteu declarou: "Minhas meninas, Carol e Gabily, respirem fundo. O Brasil votou muito. Quem continua no sonho, que vai encarar mais uma semana… Joga, usa força, lenha… Carol, pode subir".

Neymar e Gabily

Neymar e Gabily se relacionaram antes do início do namoro da influenciadora Bruna Biancardi com o atacante. A atual namorada do craque, inclusive, foi às redes sociais para pedir ao público a permanência da cantora, que hoje é amiga do jogador do Santos.

Neymar e a cantora Gabily (Foto: Reprodução/Instagram)

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
