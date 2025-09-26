Mesmo com apoio de Bruna Biancardi, ex de Neymar é eliminada em A Fazenda
Cantora foi a primeira a deixar o reality show da Record
A cantora Gabily foi eliminada de A Fazenda 17 na noite de quinta-feira (25), tornando-se a primeira participante a deixar o reality show rural da Record nesta temporada. A ex-affair do atacante Neymar recebeu 26,95% dos votos do público na disputa contra Carolina Lekker e Fabiano Moraes, que permaneceram na competição.
A berlinda que resultou na saída de Gabily foi formada na terça-feira (23), quando a participante acabou sobrando na dinâmica do "Resta Um" durante a formação da roça. Ela não conseguiu se livrar da eliminação após não vencer a Prova do Fazendeiro, vencida por Dudu Camargo.
Fabiano Moraes foi coadjuvante na roça. Na definição final entre as duas peoas, a apresentadora Adriane Galisteu declarou: "Minhas meninas, Carol e Gabily, respirem fundo. O Brasil votou muito. Quem continua no sonho, que vai encarar mais uma semana… Joga, usa força, lenha… Carol, pode subir".
Neymar e Gabily
Neymar e Gabily se relacionaram antes do início do namoro da influenciadora Bruna Biancardi com o atacante. A atual namorada do craque, inclusive, foi às redes sociais para pedir ao público a permanência da cantora, que hoje é amiga do jogador do Santos.
