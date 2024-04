Bin Laden foi eliminado nesta quinta-feira (3) (Foto: Reprodução)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 04/04/2024 - 23:03 • São Paulo (SP)

Santista, a ida de Bin Laden para o Big Brother Brasil logo ganhou repercussão pela identificação do cantor com o clube. Mas alguns torcedores notaram algo curioso: foi só o MC ir para o programa e ficar isolado, que o Santos melhorou - e agora, se prepara para disputar a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

A eliminação do participante no reality show chegou até a causar algumas reações engraçadas entre torcedores nas redes sociais, que brincaram dizendo que isso iria 'zicar' o time na decisão do final de semana.

Veja alguns comentários a seguir: