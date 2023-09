Márcio Braga tem 87 anos e presidiu o Flamengo por seis vezes, com passagens nos anos 70 até 2009. O último mandato dele terminou em 2010. Desde então, ele não ocupou mais nenhum cargo no clube. No início do ano, Márcio iria concorrer ao cargo de presidente do Conselho de Grandes Beneméritos, no entanto, retirou a candidatura.