Campeão da Libertadores com o Fluminense, Marcelo relembrou uma troca de provocações com Gabigol, na final do Carioca. Na ocasião, o atacante do Flamengo mostrou o patch do título da Copa do Brasil, e o lateral respondeu exibindo a tatuagem do troféu da Champions League. No "Charla Podcast", o jogador falou sobre o assunto.