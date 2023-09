- O Luiz Carlos Júnior teve uma certa resistência no início. Ele é muito gente boa e muito maneira, um amigaço que eu fiz no SporTV. Ele é muito vaidoso, quer sempre estar o mais perfeito possível, seja em termos de estética e de trabalho, se dedica muito. Ele era um dos poucos narradores (da Globo) que eu via aquecer a voz antes de narrar. Eu morria de medo de imitar ele. Alguém falou que o Luiz estava atrás do telão e ouvindo tudo. Eu não consegui mais fazer o programa só pensando que ele iria me odiar. Terminou o programa e ele nem estava lá. Alguém botou uma pilha e eu fiquei suando frio - contou.