Acertou? PC Oliveira dá veredito em lance polêmico de Vasco x Athletico Paranaense

Paulo César de Oliveira analisou lance polêmico de Vasco x Athletico Paranaense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 23:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-árbitro Paulo César de Oliveira analisou o gol anulado do Vasco contra o Athletico Paranaense, nesta segunda-feira (26), em São Januário. Para o comentarista da Globo, o árbitro acertou na decisão. A opinião do analista foi reproduzida pelo narrador Daniel Pereira na transmissão.

- PC Oliveira concorda com a decisão da arbitragem porque o Vegetti, em posição de impedimento, disputou o espaço com o Thiago Heleno. Para ele, o impedimento foi marcado corretamente - disse Dandan.

No lance, Vegetti está próximo de Thiago Heleno no momento em que o zagueiro cabeceia a bola nos pés de Hugo Moura, que marcou o gol. O árbitro Jonathan Pinheiro foi chamado pelo VAR para analisar a jogada, e depois de alguns minutos, anulou o gol do argentino.

O Vasco venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1. O Furacão abriu o placar com Gabriel, mas o Cruzmaltino chegou à virada na segunda etapa, com Emerson Rodríguez e Vegetti. Com o resultado, o Cruzmaltino chegou à 8ª posição do Brasileirão, com 31 pontos, enquanto o adversário parou nos 29, na 10ª.