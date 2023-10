Mãe do ex-jogador Neto, Maria Aparecida dos Santos saiu em defesa do filho após uma declaração de Neymar. O atacante da Seleção Brasileira chamou o apresentador de "babaca" e "fanfarrão", após o ex-atleta afirmar que os torcedores deveriam urinar nos jogadores após Brasil x Venezuela. A mulher de 76 anos falou sobre o assunto em um vídeo gravado por Sandra Nicolau, esposa de Neto. Veja no vídeo acima: