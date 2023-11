O pequeno Gui, que viralizou nas redes sociais nos últimos meses, foi criticado por alguns torcedores do Vasco após cantar o hino do Fluminense, no último sábado (4). A mãe do garoto, Tayane Gandra, explicou que a atitude foi uma homenagem aos avós da criança, que são tricolores, e viram o clube ser campeão da Libertadores.