A decisão sobre o futuro de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), pode ser transferido para o Tribunal Administrativo do Esporte (TAD) da Espanha - equivalente ao TJD no Brasil. Isso porque, o Conselho Superior do Esporte (CSD) do país já recebeu três denúncias diferentes contra o mandatário pelo beijo à força dado em Jenni Hermoso, durante a cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo Feminina.