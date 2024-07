Kanté desfila contra a Bélgica e torcedores vão ao delírio na web: ‘Melhor da Euro’

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 15:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com um desempenho fraco na Eurocopa, a França tem jogadores diferentes. Neste momento, quem se destaca é Kanté, que vem roubando a cena. Confira as reações da galera à partida do craque!

A partida

Num primeiro tempo muito estudado e truncado das duas partes, pouco aconteceu. Com qualidade, as duas equipes tropeçaram no medo de perder e quase não criaram.

Na segunda etapa, com a iminência da prorrogação, a França cresceu e foi pra cima. Herói improvável, Kolo Muani, Jak no final do jogo, definiu a vitória e a classificação da francesa. Na Guerra da Batata Frita, deu Bleus!

✅ FICHA TÉCNICA

França x Bélgica

Oitavas de final - Eurocopa



📆 Data e horário: segunda-feira, 1 de julho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Esprit Arena, em Düsseldorf (ALE)

📺 Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: Glenn Nyberg-SUE (árbitro); Mahbod Beigi-SUE e Andreas Söderkvist-SUE (auxiliares); Donatas Rumsas-LIT (quarto árbitro); Pol van Boekel-HOL, Bartosz Frankowski-POL e Rob Dieperink-HOL (VAR)

⚽Gol: Kolo Muani



⚽ ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; N'Golo Kanté e Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Adrien Rabiot; Kylian Mbappé



BÉLGICA (Técnico: Domenico Tedesco)

Koen Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen e Arthur Theate; Youri Tielemans e Amadou Onana; Jérémy Doku, Kevin de Bruyne e Yannick Carrasco; Romelu Lukaku