A Justiça da Suíça, através do Tribunal Regional de Berna-Mittelland, anulou a condenação de Alexi Stival, o Cuca, pelo crime de violência sexual. O caso ocorreu em 1987, quando o técnico brasileiro era jogador do Grêmio e participava de excursão com o time ao país europeu. Na época, ele e mais três atletas foram acusados de violentar uma jovem de 13 anos.