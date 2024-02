O segundo dia do Julgamento do ex-jogador do Barcelona Daniel Alves teve como foco o consumo de álcool no dia do suposto abuso sexual cometido pelo lateral, em dezembro de 2022. Nesta terça-feira (6), amigos e funcionários que estavam no local prestaram depoimento e revelaram que Daniel passou dos limites na bebida. A esposa do atleta, Joana Sanz, também foi ouvida e diz que o marido voltou muito alterado.