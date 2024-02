O depoimento de Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, é um dos mais esperados no segundo dia do julgamento do jogador em Barcelona. Ele é acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos. A advogada do brasileiro, Inés Guardiola, espera que Joana, que será ouvida como testemunha de defesa, contribua para sustentar a tese de que Daniel Alves "não tinha plena consciência do que fez" devido ao estado de embriaguez do jogador.