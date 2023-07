A abertura da Copa do Mundo Feminina, que deveria ser mais um dos momentos históricos do futebol e da internet, dividiu espaço com um episódio lamentável na transmissão desta quinta-feira (20). Isso porque, a CazéTV precisou desativar mensagens no chat durante a partida entre Nova Zelândia e Noruega, de estreia do torneio, após comentários machistas e preconceituosos.