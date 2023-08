As decisões de Jorge Sampaoli foram duramente criticadas por torcedores após a derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão. A substituição de Ayrton Lucas para o improviso de Thiago Maia na lateral-esquerda, por opção técnica, causou bastante desconforto na visão de rubro-negros em relação ao desempenho do treinador à frente do Flamengo.