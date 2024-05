Dorival Júnior revelou a lista de convocados para a Copa América (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 13:20 • São Paulo (SP)

O comentarista Fernando Campos questionou a ausência de Bremer na convocação feita por Dorival Júnior. Segundo suas palavras, em um comentário feito nas redes sociais, o treinador 'acertou quase tudo'.

Para ele, 'pesou' o potencial do Militão e a escolha de Beraldo, ressaltando ainda a disputa com Murillo. De resto, alegou ter sido um 'gabarito'.

- No geral, eu achei uma ótima convocação da Seleção Brasileira. Meu maior questionamento ao Dorival Jr. é a ausência do Bremer na lista. Pesou o potencial do Militão nessa geração e o zagueiro canhoto escolhido foi o Beraldo. Aí vai ter a eterna disputa com o Murillo - disse.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ O Lance! Betting tem apostas a longo prazo para a Seleção Brasileira em 2024! Vem conferir!

- Gabarito no gol, meio-campo, merecimento com o Arana voando e o Evanilson é uma grata surpresa. 24 gols na temporada e destaque do Porto. Não acho que vale gritaria exagerada. Acertou em quase tudo aí - completou.

O jornalista ainda destacou quem mais ele teria chamado, além de Bremer, citando nomes como Samuel Linno e Murillo.

- Nomes que poderiam entrar, mas aí é escolha: Bremer (Eu teria convocado), Murillo, Samuel Lino(vai tirar quem na ponta esquerda?) e João Pedro. Não vi nenhum absurdo - concluiu.