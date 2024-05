Jornalista livra Fábio e aponta culpado por erro em São Paulo x Fluminense: ‘Inacreditável’

Fábio cometeu um erro em Fluminense x São Paulo (FOTO DE MARCELO GONÇALVES/FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 20:52 • São Paulo (SP)

O goleiro Fábio cometeu um erro no primeiro tempo de São Paulo x Fluminense, no MorumBis. A falha do jogador nesta segunda-feira (13) causou o gol do time paulista. Nas redes sociais, o jornalista José Ilan tirou a culpa do arqueiro e detonou Fernando Diniz.

- Fábio não tem culpa alguma dessa vergonha. A culpa é de quem manda fazer esse troço inacreditável. E tem gente que defende. Juro que tem - criticou José Ilan.

O Fluminense abriu o placar no primeiro tempo com Keno, mas o São Paulo empatou três minutos depois, com Bobadilla, que aproveitou a falha de Fábio. O goleiro de 43 anos tentou dar um passe lateral, mas errou a bola e não conseguiu retomar a posse.