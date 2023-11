Líder do Brasileirão desde a 3ª rodada, o Botafogo perdeu o posto ao empatar com o Fortaleza, na última quinta-feira (23). Para o jornalista Eugênio Leal, o responsável pela derrocada do Alvinegro é o técnico Bruno Lage. O comentarista da "ESPN" também cravou que o clube carioca não será campeão.