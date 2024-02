Ídolo do Flamengo, o atacante Gabigol tem contrato com o Rubro-Negro só até dezembro deste ano. Em programa da "ESPN", o jornalista Elton Serra comparou a situação do centroavante a de Kyllian Mbappé no Paris Saint-Germain. O francês tem vínculo com a equipe até junho, ainda não renovou e deve deixar o clube de graça.