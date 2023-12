- O Corinthians está falido, assim como Palmeiras e Flamengo já estiveram. Os dois já estiveram muito falidos, estavam quebrados. No Flamengo chegou o Bandeira de Mello com um trabalho de mudança, demorou um pouco mas a coisa andou. No Palmeiras, chegou o Paulo Nobre, que no início teve dificuldades, quase caiu, mas depois encaixou - começou Flávio.