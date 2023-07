Filho de LeBron James com a empresária Savannah James, o jovem atleta Bronny James sofreu uma parada cardíaca na última segunda-feira (24) e pode ter que se aposentar da carreira no basquete, segundo a imprensa internacional. No entanto, uma fonte próxima à família James revelou ao jornal inglês "Daily Mail" que o futuro do esporte não é a maior preocupação do casal.