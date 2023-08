O jogador Lorran, destaque da base do Flamengo, prestou uma homenagem ao menino Thiago Menezes, morto em uma operação policial na Cidade de Deus, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, na segunda-feira (7). O adolescente tinha o sonho de ser jogador profissional e era treinado pelo mesmo treinador do atleta do Rubro-Negro.