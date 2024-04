Jogador da NFL fica ferido em tiroteio em boate nos Estados Unidos

Tank Dell, do Houston Texans, passa bem após ser ferido em tiroteio (Foto: Reprodução/Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 11:35 • Flórida (EUA)

Um tiroteio em boate em Sanford, cidade nos arredores de Orlando, na Flórida, deixou ferido o jogador de futebol americano Tank Dell, do Houston Texans, no sábado (27). O atleta de 24 anos sofreu ferimentos leves e já recebeu alta do hospital, segundo informação do clube da NFL publicada pelo "O Globo".

- Fomos informados de que Tank Dell foi vítima de um tiroteio em Sanford, Flórida. Ele sofreu um ferimento leve, mas já recebeu alta do hospital e está de bom humor. Estamos em contato com ele e sua família e forneceremos mais atualizações quando apropriado, mas pedimos que você respeite a privacidade dele neste momento. Nossos pensamentos e orações estão com todos os envolvidos no incidente - disse o comunicado do Houston Texans.

Tank Dell está entre os dez feridos do ataque com arma de fogo na boate, de acordo com a ESPN americana. Um adolescente de 16 anos foi preso como suspeito de ter feito os disparos após uma discussão. Nenhuma das vítimas está em estado grave.

O jogador estreou na temporada passada na NFL e disputou 11 partidas com os Texans, com 47 recepções para 709 jardas e sete touchdowns.