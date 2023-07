- Eu sou muito discreta, evito bastante falar sobre a minha vida pessoal, mas esse meu namoro com o Yuri acabou tomando uma proporção maior do que eu esperava. Tinha um certo preconceito com a vida de um jogador de futebol, até porque nunca tinha me relacionado com alguém, eu tinha uma imagem bem diferente. Mas ele trabalha muito, não tem folga quase nunca e eu tenho muito orgulho dele. Fico feliz com o carinho das pessoas com a gente. O Yuri é um presente que eu precisava pra minha vida há muito tempo. Ele é leve e é o homem mais incrível que eu conheci até agora e tem me feito muito bem. Isso que importa - disse a cantora.