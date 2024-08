Irmã de Cristiano Ronaldo ataca Pedro Certezas após vídeo sobre o craque; entenda

Pedro Certezas se envolveu em polêmica com irmã de Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, alfinetou o comentarista Pedro Certezas nas redes sociais após uma postagem de crítica do influenciador ao atacante português. Na publicação, o humorista detona uma declaração recente do jogador do Al-Nassr referente ao feito de 1000 gols de Pelé. O fato ocorreu em papo com o ex-zagueiro Rio Ferdinand no canal do português no Youtube.

Durante o bate-papo com o ex-companheiro de Manchester United, Cristiano Ronaldo afirmou que caso chegue a marca histórica de tentos, poderia comprová-los em vídeo. A fala atinge diretamente Pelé e outros atletas, como Di Stefano. Atualmente, o português tem 899 gols na carreira.

Pedro Certezas não concordou com o posicionamento e publicou um vídeo em forma de repúdio a Cristiano. Na declaração, o humorista chega a afirmar que o discurso do português é "burro" e também é uma forma de "cuspir na história do futebol".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A publicação de Certezas chegou até a irmã do jogador, que não deixou barato e o respondeu nas redes sociais. Ela chegou a chamá-lo de "Tótó" e reage com ironia à manifestação do influenciador, que posteriormente se mostrou surpreso com a situação.

Confira repercussão completa abaixo: