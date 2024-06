Investigação de importunação sexual de mascote do Internacional ganha novo capítulo

Momento que o mascote se aproxima da mulher (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 20:40 • Rio de Janeiro

Por conta da ausência de elementos que carcaterizariam o episódio que envolveu o mascote do Internacional como importunação sexual, o Juizado do Torcedor arquivou o caso. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Inicialmente, o funcionário do Inter, que vestia a roupa de mascote, foi indiciado pela Polícia Civil por importunação sexual. Porém, segundo a promotora Débora Balzan, da Promotoria do Torcedor, a análise do inquérito não apontou indícios que comprovassem a primeira acusação.

O homem responderá por conduta inconveniente, uma contravenção penal, e a data de uma nova audiência ainda será marcada.