Bráulio marcou o pênalti após a bola bater na mão do zagueiro Léo, na área. Na cobrança, Wellington Rato bateu para a defesa de Léo Jardim. James Rodríguez ficou com o rebote, mas chutou para fora. O Vasco está na 17ª posição do Brasileirão, enquanto o São Paulo é 10º.