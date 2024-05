Igor Rodrigues anuncia novidade na carreira após pedir demissão da Globo; veja

Igor Rodrigues pediu demissão da Globo em março (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 19:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Quase dois meses após pedir demissão na Globo, onde atuou por 10 anos, o jornalista Igor Rodrigues anunciou uma novidade na carreira. O ex-apresentador do "Tá Na Área" fechou parceria com a casa de apostas Betnacional e vai atuar em conteúdos com torcedores nos arredores de estádios pelo Brasil.

- Você estava sentindo falta da galera, da resenha, daquele absurdo? A espera acabou. A partir de hoje vou rodar os estádios pelo Brasil - comentou Igor, que iniciou a nova fase com um vídeo nos arredores do Nilton Santos antes de Botafogo x Vitória, pela Copa do Brasil.

Igor Rodrigues chegou a gravar conteúdos parecidos no "Sportv", mas na reta final da passagem pelo canal, esteve mais na redação, apresentando o "Tá Na Área". A mudança no perfil do programa e a diminuição de vídeos com torcedores nos estádios foram alguns dos motivos para o pedido de demissão.

- O "Tá Na Área" foi para um ciclo mais jornalístico e eu percebi que eu estava entrando em um perfil que não é o meu. Eu gosto da resenha, e estava indo muito para análise. As coisas que eu estava conseguindo fazer por fora era muito na marra. Eu seria mais um apresentador tradicional e não é minha vibe - disse Igor, ao "Charla Podcast".