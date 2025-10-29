Ídolo do Flamengo detona decisão da arbitragem pela Libertadores: 'Errou feio'

O início da segunda etapa entre Flamengo e Racing foi marcado por uma polêmica envolvendo a arbitragem do chileno Piero Maza. Logo aos 10 minutos, o atacante Gonzalo Plata se envolveu em uma confusão com o zagueiro Marcos Rojo e acabou expulso. Durante a transmissão da partida na GE TV, o ídolo Rafinha discordou da decisão do árbitro.

Na visão do ex-jogador, o árbitro chileno exagerou na aplicação do vermelho apenas para o atacante rubro-negro. Segundo Rafinha, o mais absurdo é o bandeira indicar que o lance era para expulsão.

- Errou feio. Exagerou, isso não era para cartão vermelho de forma alguma. Se fosse para aplicar o vermelho, deveria ser para os dois. O mais absurdo disso tudo é o bandeira estar do lado e chamar o árbitro para aplicar o vermelho. Errou muito o árbitro da partida, que vinha muito bem - comentou Rafinha.

Após sofrer uma falta, Gonzalo Plata ficou caído no gramado e Marcos Rojo tentou levantar o atacante pela camisa. Ao reagir, o equatoriano acertou um golpe na perna do zagueiro argentino e acabou expulso pelo árbitro chileno.

Com o resultado parcial, o Flamengo vai assegurando a classificação para a grande final da Libertadores. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque.

