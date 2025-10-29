menu hamburguer
Ídolo do Flamengo detona decisão da arbitragem pela Libertadores: 'Errou feio'

Gonzalo Plata foi expulso no início da segunda etapa

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
23:44
Árbitro analisa lance polêmico em Racing x Flamengo, pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
imagem cameraÁrbitro analisa lance polêmico em Racing x Flamengo, pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
O início da segunda etapa entre Flamengo e Racing foi marcado por uma polêmica envolvendo a arbitragem do chileno Piero Maza. Logo aos 10 minutos, o atacante Gonzalo Plata se envolveu em uma confusão com o zagueiro Marcos Rojo e acabou expulso. Durante a transmissão da partida na GE TV, o ídolo Rafinha discordou da decisão do árbitro. 

Na visão do ex-jogador, o árbitro chileno exagerou na aplicação do vermelho apenas para o atacante rubro-negro. Segundo Rafinha, o mais absurdo é o bandeira indicar que o lance era para expulsão.  

- Errou feio. Exagerou, isso não era para cartão vermelho de forma alguma. Se fosse para aplicar o vermelho, deveria ser para os dois. O mais absurdo disso tudo é o bandeira estar do lado e chamar o árbitro para aplicar o vermelho. Errou muito o árbitro da partida, que vinha muito bem - comentou Rafinha. 

Após sofrer uma falta, Gonzalo Plata ficou caído no gramado e Marcos Rojo tentou levantar o atacante pela camisa. Ao reagir, o equatoriano acertou um golpe na perna do zagueiro argentino e acabou expulso pelo árbitro chileno. 

Com o resultado parcial, o Flamengo vai assegurando a classificação para a grande final da Libertadores. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque. 

Gonzalo Plata foi expulso durante Racing x Flamengo pela Libertadores (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
Gonzalo Plata foi expulso durante Racing x Flamengo pela Libertadores (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

