Argentinos destacam atuação de titular do Flamengo contra o Racing: 'Copa do Mundo'

Jogando para mais de 50 mil torcedores, o Flamengo criou boas oportunidades na primeira etapa, do segundo jogo da semifinal da Libertadores, contra o Racing, nesta quarta-feira (29). Na primeira investida da equipe adversária, Rossi se destacou com uma belíssima defesa após uma cabeçada do atacante Conechny. Nas redes sociais, os argentinos destacaram a atuação do goleiro rubro-negro.

Logo aos 11 minutos, o lateral Mura avançou pela direita e achou um cruzamento na medida para Conechny, livre de marcação na segunda trave. O atacante acertou uma bonita cabeçada e parou em um verdadeiro milagre do goleiro Rossi, que mandou a bola para escanteio.

No outro gol, Cambeses também fez grandes defesas e foi fundamental para a equipe do Racing nesta primeira etapa. Nas redes sociais, os torcedores argentinos exaltaram o desempenho dos goleiros e pediram a convocação de ambos para a próxima Copa do Mundo. Confira abaixo.

Tradução: Uma defesa fenomenal de Agustín Rossi impediu que o Racing marcasse um gol.

Tradução: Rossi e Cambeses na Copa do Mundo

Tradução: Acho estranho que Rossi ainda não tenha sido convocado para a seleção nacional, mesmo que Cambeses também esteja jogando em um nível muito alto.

Tradução: Rossi e Cambeses neste primeiro tempo

Tradução: Tanto Rossi quanto Cambesses são os destaques da partida Racing x Flamengo em Avellaneda, com duas defesas claras em cada gol.

Apesar das oportunidades criadas, as equipes ficaram no empate sem gols nesta primeira etapa. Com o resultado parcial, o Flamengo vai garantindo a classificação para a grande final da Libertadores. Quem avançar de fase aguarda o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30).

