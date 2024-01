- Quero aqui, compartilhar com vocês, que hoje começo uma nova experiência profissional na minha carreira. Agora faço parte da CazéTV comentando os jogos do Corinthians no Campeonato Paulista! Estou muito feliz para enfrentar esse desafio, aprender e crescer nesta nova fase. Agradeço à equipe da CazéTV por me receber de braços abertos e espero contribuir e fazer a diferença nesse grande canal - publicou Fábio Santos.