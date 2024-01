- Seguir no futebol será uma alegria, agora trabalhando de outra forma, ajudando os atletas fora dos gramados. Já vinha me preparando há muito tempo e procurando uma nova função próxima do futebol. Passei a estudar, analisar negócios e conheci os meus sócios, que me mostraram esse novo caminho. Me encontrei nesse momento. Pensei: "Isso é minha cara, isso é o que vou fazer". Consegui me encontrar - destacou.