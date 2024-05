Idealizado por Piqué e com presença de Falcão, torneio de Fut7 ganha transmissão no Brasil

Piqué é idealizado da Kings League, liga de Fut7 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 21:56 • Rio de Janeiro (RJ)

A Kings League, idealizada por Gerard Piqué desde 2022 com a liga espanhola, e em janeiro de 2024 com a liga mexicana, terá a realização da primeira Kings World Cup. Com estreia dia 25 de maio, as duas ligas e times terão convidados de todo mundo, incluindo Fúria FC, onde atuará Falcão, e a G3X, como representantes do Brasil. O torneio será exibido pelo canal Desimpedidos após parceria firmada com a NWB.

A NWB também virou parceira do "The Soccer Tournament (TST)", torneio dos EUA realizado pelo segundo ano consecutivo, que começa no dia 5 de junho. Assim como a Kings League, o evento premia o campeão com 1 milhão de dólares. O "Desimpedidos Esporte Clube" está inscrito no TST e terá nomes conhecidos, como o ex-lateral Michel Bastos, o ex-goleiro Deola e o influenciador Juninho Manella.

- Nossa iniciativa impulsiona a popularidade desta modalidade no Brasil, proporcionando aos fãs um recorte do futebol que vem crescendo exponencialmente no mundo, com novos campeonatos, times e grandes personalidades envolvidas. Além disso, essa é uma estratégia de ampliação do portfólio esportivo da NWB, que atua na criação de conteúdo original além dos 90 minutos, no agenciamento de squads de criadores, no time de futebol e nas transmissões esportivas. Isso traz capilaridade para embarcar marcas de diferentes segmentos nos projetos - explica Antonio Abibe, CEO da NWB.

A Kings League já se consolidou como uma liga de alto nível, acumulando mais de 393 milhões de visualizações em seu primeiro evento, com 80% do público com idades entre 18 e 34 anos. A relevância da competição aumentou mais de 680% em engajamento, segundo levantamento por meio da Winning Insights.

O crescimento da modalidade foi bastante impulsionado pelo anúncio de investimento de 60 milhões de Piqué e expansão da liga para Ásia em 2026. Outra iniciativa que fomentou a modalidade, foi a união de Neymar com a Fúria para inscrever o time Furia FC com jogadores profissionais, como Falcão, que estarão em campo nesta primeira edição da Kings World Cup.

O TST, que já está em sua segunda edição, é reconhecido pelo alto valor do prêmio, consolidando-se como um dos torneios mais lucrativos, e pela presença de times e estrelas internacionais. Alguns exemplos são o Villarreal, equipe da primeira divisão espanhola, e o time Nani FC, do ex-jogador do Orlando City, que terá o italiano Balotelli como reforço.