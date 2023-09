Haaland posou para um ensaio fotográfico com o fotógrafo escocês David Yarrow, nos fiordes da Noruega, vestido de viking, povo antigo que viveu na região escandinava. As fotos do atacante do Manchester City faz parte de uma edição limitada, que irá custar em torno de 40 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 250 mil).