Globo toma decisão sobre futuro de Diego Ribas, ex-Flamengo, na emissora; veja

Aposentado do futebol, Diego Ribas atua como comentarista da Globo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 18:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas segue na Globo para mais uma temporada como comentarista. De acordo com o portal "Folha de São Paulo", o ex-atleta renovou o contrato com a emissora e vai continuar na cobertura de jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Diego se aposentou do futebol em 2022 e no ano seguinte ganhou o contrato de comentarista na Globo. No entanto, o ex-jogador só participa da cobertura dos jogos e não atua em programas esportivos semanais da emissora. O ex-atleta explicou o formato do vínculo com o canal.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Um dos motivos pelo qual encerrei esse ciclo na minha vida foi o fato de ter mais liberdade. Nos 21 anos como profissional, eu sentia falta de decidir o que poderia fazer, quando eu queria. Esse acordo com a Globo é dentro desse padrão de vida que tenho nesse momento - comentou.