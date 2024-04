Globo marca data para gravação de novo reality show comandado por Galvão Bueno

Galvão Bueno apresentará reality show na Globo (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 18:56 • Rio de Janeiro (RJ)

A Globo marcou para as duas primeiras semanas de maio o início das gravações do reality show que terá no comando o narrador Galvão Bueno.

O reality começará com 15 narradores amadores. Cinco serão eliminados no início do programa e a competição começará com 10 participantes. Detalhes como eliminação e provas serão debatidas no começo das gravações.

Além de Galvão, um juri será montado com outros narradores conhecidos. O objetivo do programa é eleger um novo profissional para a área. Os nomes ainda estão sendo estudados.

O novo reality mistura BBB e game. O vencedor será o novo narrador para atuar no Grupo Globo. Então, além da locução, a convivência será um problema.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O programa já está roteirizado. Graças ao novo formato e de outros projetos, como a estreia de um quadro no "É de Casa", Galvão mudou seu contrato na Globo. O narrador passou para a área de entretenimento, e passou a ser agenciado no mercado publicitário pela emissora.