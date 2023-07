As semifinais da Copa do Brasil serão entre Corinthians e São Paulo, e Flamengo x Grêmio. O primeiro jogo do clássico paulista ocorre na próxima terça-feira (25), na Neo Química Arena, às 21h30. Já a partida de ida entre o Rubro-Negro e o Tricolor Gáucho ocorre em Porto Alegre, no dia 26, às 21h30.