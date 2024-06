Globo dá goleada na estreia do Brasil na Copa América

Brasil ficou no 0 a 0 com a Costa Rica na estreia na Copa América (Foto: Buda Mendes/Getty Images North America/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 15:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do empate sem gols da Seleção Brasileira com a Costa Rica na estreia na Copa América na segunda-feira (24), a Globo venceu de goleada as emissoras concorrentes. A partida registrou 24,3 pontos na Grande São Paulo durante a transmissão, das 21h33 à 0h07, de acordo com dados da Kantar Ibope obtidos pelo site Notícias da TV, do UOL.

A Record ficou em segundo lugar, com apenas 4,9 pontos. Em seguida aparecem o SBT, com 4,4; a Band, com 1,1; e a RedeTV!, que marcou 0,8 ponto. Ou seja, a soma da audiência das quatro emissoras não chega à metade do público que assistiu ao jogo.

A novela "Renascer", exibida mais cedo, foi beneficiada pela audiência que esperava a partida da Seleção, registrando 27,6 pontos, quase um ponto acima da média das quatro últimas segundas-feiras.

E não foi só isso. O público do futebol beneficiou a audiência da Globo como um todo. Na média 24 horas, que considera todos os índices das 6h de segunda às 5h59 de terça, a emissora marcou 12 pontos, seu quarto melhor desempenho em 2024.