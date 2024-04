Gabriely Miranda publica nova foto com Endrick, que se declara para a namorada; veja

Gabriely Miranda e Endrick tem publicado mais fotos juntos nas redes sociais (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 19:27 • São Paulo (SP)

Namorada de Endrick, a influenciadora Gabriely Miranda publicou uma nova foto com o atacante do Palmeiras nas redes sociais. A modelo postou o clique tirado com as roupas usadas pelo casal na premiação do Campeonato Paulista, na última segunda-feira (8).

Na publicação, Gabriely escreveu a legenda: "Nós", junto a um emoji de coração. Nos comentários, Endrick respondeu: "Te amo, gata". A publicação teve mais de 600 mil curtidas no Instagram e o comentário do jogador do Palmeiras somou quase quatro mil.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Endrick assumiu namoro com a modelo após o título do Campeonato Brasileiro, em 2023. Os dois, no entanto, estariam juntos desde de outubro. Gabriely já apareceu publicamente com a camisa do Palmeiras em algumas ocasiões, antes mesmo do relacionamento.