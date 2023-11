O atacante Gabigol compartilhou uma publicação nas redes sociais para parabenizar o Flamengo pelos 128 anos, completados nesta quarta-feira (15), mas a postagem dividiu opiniões entre os torcedores do clube. No post, além de escrever as felicitações ao Rubro-Negro, o jogador compartilhou uma montagem que o coloca lado a lado de Zico. Na arte, o Galinho segura a taça de Libertadores de 1981, enquanto o centroavante abraça os troféus de 2019 e 2022.