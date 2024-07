VazéTV divide os direitos de transmissão das Olimpíadas com a Globo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 13:20 • Rio de Janeiro

A arbitragem da partida entre Argentina e Marrocos pela abertura do grupo B das Olimpíadas foi muito criticada pelos jornalistas da CazéTV que faziam a transmissão do jogo ao vivo. A principal crítica foi a respeito dos 15 minutos acrescidos pelo árbitro sueco Glenn Nyberg no segundo tempo do jogo.

Veja o que disse Guilherme Beltrão, após o término da partida:

- Lógico, o gol foi maravilhoso do ponto de vista da emoção, mas assim, com todo o respeito do mundo, é um absurdo o que fez o árbitro aqui nessa partida. Nada justifica 15 minutos de acréscimo, nada justifica um tempo tão grande de tempo extra, para mim atrapalhou e prejudicou demais a equipe marroquina, que tentou se defender até onde deu. Só que depois de 15 minutos de você se defendendo de um bombardeio, uma hora acaba acontecendo. A Argentina não tem nada a ver com isso, correu atrás do resultado, conseguiu um empate heroico, mas para mim uma atuação desastrosa da arbitragem com esse acréscimo de 15 minutos. Impossível não colocar isso na equação - iniciou Beltrão.

Primeiro jogo de futebol das Olimpíadas tem polêmica envolvendo atuação de árbitro (Foto: Arnaud FINISTRE/AFP)

- No estádio, para mim, a invasão dos torcedores de querer invadir, é uma reação de raiva da arbitragem, causada pelo juiz. Não justifica, é óbvio, não estou falando que eles tão certos, estão todos errados, não podem fazer isso de jeito nenhum. Mas tem um motivo de estar indignado com o que fez o árbitro - concluiu.

A partida terminou empatada por 2 a 2, com o segundo gol da Albiceleste marcado por Medina após 15 minutos de acréscimo.

