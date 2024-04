Foi pênalti? PC de Oliveira dá veredito em lance polêmico de Cruzeiro x Atlético-MG

Jogadores do Atlético-MG reclamaram de um possível pênalti em Hulk (Foto: Reprodução/Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 17:04 • Belo Horizonte (MG)

Um lance polêmico marcou o primeiro tempo de Cruzeiro x Atlético-MG, neste domingo (7), no Mineirão. Hulk caiu dentro da área após choque com Neris e reclamou de um possível pênalti. No entanto, para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, a arbitragem acertou ao não marcar a penalidade.

Na transmissão da Globo, o narrador Rogério Correa afirmou ter consultado PC de Oliveira sobre o lance. O ex-árbitro teria dito que o lance foi "normal", com "disputa limpa" pela bola, além de "não ter carga nas costas de Hulk". O lance ocorreu já nos acréscimos do primeiro tempo do clássico.

Jogadores do Atlético-MG também reclamaram muito do possível pênalti, mas o árbitro Flávio Rodrigues de Souza não deu. No primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 2 a 2, na Arena MRV, com gols de Bruno Fuchs, Hulk, Dinenno e Jemerson (contra).