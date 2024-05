Neto palpita resultado de Flamengo x Corinthians e dá dica a António Oliveira

Craque Neto projetou o jogo entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Craque Neto analisou o jogo do time paulista contra o Flamengo, neste sábado (11), pelo Brasileirão. O apresentador do "Donos da Bola" rasgou elogios ao elenco rubro-negro, deu palpite para o duelo no Maracanã, e mandou recado para o técnico português António Oliveira.

- A equipe do Flamengo é ruim, né? Arrascaeta, Pedro, De La Cruz… É uma injustiça o Dorival Junior não convocar o Fabrício Bruno, merecia ir para a Seleção no lugar do Militão. Viña é bom de bola, Allan é bom de bola também. Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique… Meu Deus, vai ser 5 a 1 pros caras - começou Neto.

- Se os caras quiserem jogar… Olha quem tem na reserva, Gerson, Luiz Araújo, Gabigol… O António Oliveira tem que ter uma visão tática, qual a visão? Preencher o meio-campo. O Corinthians tem que jogar com dois atacantes, Yuri Alberto e Wesley. Traz o Romero para fazer o meio-campo e joga com três zagueiros - completou.

