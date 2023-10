Filho de Cartola e dona Zica, Ronaldo Silva de Oliveiro contou em entrevista à FluTV que o pai gostaria que a Estação Primeira de Mangueira tivesse as cores do Fluminense, o que não foi possível por uma falta de tecidos da cor grená nas lojas na época de carnaval. O compositor, homenageado com a nova terceira camisa do clube, usou então a cor Rosa que seria uma cor aproximada ao utilizado pelo Tricolor.